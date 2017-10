LIVE: Politie, ME en Rode Kruis zoeken door naar Anne Faber

Marjorette is meer dan met stokjes gooien

10:12 Wie denkt dat Marjorette een simpele sport is heeft het mis. Diana de Jong neemt deel aan het NK Marjorette en merkt dat veel mensen er makkelijker over denken dan het is. „Je moet echt alles combineren. Je moet tegelijkertijd je armen, voeten en benen laten samenwerken."