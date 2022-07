LIVE | Politie noteert kentekens na ‘gevaarlijke situaties’ op A37 bij Hoogeveen, boerenactie in Nijmegen

Boeren protesteren vanavond in Nijmegen op het Keizer Karelplein. Met een aantal trekkers rijden ze langzaam rondjes over het bekende plein. Het verkeer staat grotendeels vast. En boerenactivisten blokkeerden vanavond kortstondig de snelweg A7 bij het Friese Tijnje. Volg hier het laatste nieuws over de boerenprotesten in ons liveblog.