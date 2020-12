LIVE | President Trump wil vaccin-top houden in het Witte Huis

DIT WAS 2020 Terug naar januari, toen 2020 nog een jaar leek om naar uit te kijken

5 december In alle opzichten beloofde 2020 een topjaar te worden. Maar de positieve energie verdween door het coronavirus, dat als een donderwolk naderde en het land onderdompelde in angst, onzekerheid en chagrijn. We verlangen terug naar januari en februari. Naar de tijd van onbezorgdheid.