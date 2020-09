LIVE | Prins Bernhard in quarantaine, extra coronamaatregelen voor nog eens acht regio's

CORONAVIRUSPrins Bernhard, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, is in quarantaine gegaan omdat hij in contact is geweest met een met het coronavirus besmette persoon. Het aantal bevestigde coronabesmettingen is gestegen met 2777. Het is een toename ten opzichte van gisteren, toen 2544 meldingen werden geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 16.000 mensen positief getest op het coronavirus. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.