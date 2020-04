LIVE | Proef met bezoek in verpleeghuizen vanaf 11 mei, gestrande Anouk weer thuis

Minister Hugo de Jonge wil dat een eerste groep verpleeghuizen vanaf 11 mei in beperkte mate bezoekers moeten kunnen toelaten, zij het wel onder strenge eisen. Hij vraagt het Outbreak Management Team om advies over de pilot. Ondertussen is vannacht de eerste repatriëringsvlucht uit Marokko met een groep Nederlanders rond 00.30 uur geland op luchthaven Schiphol. In het toestel zitten zo’n 300 passagiers. Het gaat onder meer om mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben. In ons liveblog houden we je op de hoogte van de corona-ontwikkelingen.