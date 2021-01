LIVE | Proef met sneltesten van Groningse studenten, Britse 70-plussers aan de beurt voor vaccin

Twente krijgt vanaf zaterdag­avond te maken met sneeuw en gladheid

16 januari Het is te laat voor een witte kerst, maar de liefhebber krijgt alsnog zijn zin: het gaat sneeuwen. Vanmiddag valt de eerste sneeuw in Zeeland, in de loop van de avond krijgt vrijwel heel ons land ermee te maken. De eerste sneeuw bereikt Twente naar verwachting rond 20.00 uur, waardoor de kans bestaat dat we zondag wakker worden in een witte wereld.