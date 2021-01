LIVE | Proef met sneltesten van Groningse studenten, vakantie in eigen land populair

VIDEO Van Dissel somber: Zelfs met lockdown lijkt nieuwe mutant er nog niet onder te krijgen

13 januari De gevreesde coronavariant verspreidt zich in het Verenigd Koninkrijk zo snel dat zelfs een lockdown de R-waarde nog niet onder de één krijgt, vertelde RIVM-directeur Jaap van Dissel vanochtend in de Tweede Kamer. Extra maatregelen lijken ook hier nodig, de situatie is ‘zeer zorgelijk’.