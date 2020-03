LIVE | Rechtbank doet uitspraak tegen tramschutter Gökmen Tanis

Vloedgolf aan patiënten in Brabants ziekenhuis: ‘Pas als je hier werkt, weet je wat deze crisis betekent’

13:44 Ze steken het niet onder stoelen of banken bij ziekenhuis Bernhoven in het Brabantse Uden: de komende week gaat het erom spannen. Wat zeker is, is dat er een vloedgolf aan nieuwe coronapatiënten aan komt. Wat minder zeker is of het ziekenhuis die 'hobbel’ -met hulp van anderen- op een goede manier kan verwerken.