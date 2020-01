LIVE | Rechter buigt zich voor het eerst over raadsel Ruinerwold

Van D. is niet zelf aanwezig bij de zitting die om 10.00 uur begint bij de rechtbank in Assen. Hij ligt door een hersenbloeding in 2016 in het ziekenhuis van de gevangenis in Scheveningen en kan sindsdien niet praten. Om die reden is hij ook nog steeds niet verhoord nadat het geïsoleerde gezin begin oktober vorig jaar werd gevonden.