LIVE | Record: 7833 besmettingen, Duitsland verklaart heel Nederland tot risicogebied

14 oktober Het was opnieuw een flinke domper dinsdagavond: sporten in groepen aan banden, restaurants en cafés dicht. De strenge maatregelen zorgen opnieuw voor veel persoonlijk leed. Maar in dit artikel bekijken we het voor één keer van de positieve kant: wat kan er de komende vier weken nog wél? En hoe kom je de herfstvakantie toch gezellig door?