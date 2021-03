LIVE | Recordaantal patiënten in Bulgaarse ziekenhuizen, aantal besmettingen Duitsland blijft dalen

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw gedaald. Bij antilockdownprotesten in het centrum van de Britse hoofdstad Londen kwam het zaterdagavond tot rellen tussen een deel van de betogers en de politie. En het aantal coronabesmettingen op Curaçao is de afgelopen dagen alarmerend gestegen. Het laatste nieuws rondom het coronavirus lees je ons liveblog.