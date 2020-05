LIVE | Reizigers Engeland vanaf 8 juni 2 weken in quarantaine, Politie Arnhem: ‘Blijf weg uit centrum!’

update/video Maat vol bij boa’s: In meerdere steden acties op 26 mei en 1 juni

19:19 De maat is vol bij de buitengewoon opsporingsambtenaren na het geweldincident in IJmuiden. De vakbonden zijn woedend. De boa’s krijgen maar niet een wapenstok en pepperspray om zichzelf te verdedigen. Ze gaan op 26 mei en 1 juni in meerdere steden actievoeren, waaronder in ieder geval Amsterdam en Den Haag. Op 1 juni worden in meerdere steden geen bonnen uitgeschreven, zoals nu al in Rotterdam gebeurt.