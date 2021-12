LIVE | Ridouan Taghi wil niet praten: ‘Ik ga nog liever dood’

In de zwaarbeveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp is vandaag het liquidatieproces Marengo weer hervat. In de omvangrijke zaak staan Ridouan Taghi en zestien medeverdachten terecht voor een groot aantal moorden en moordpogingen. Taghi weigert te praten. ,,Ik ga nog liever dood.” Verslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag.

Na twee maanden is vandaag het Marengo-proces weer in gang geschoten. In december zijn er in totaal negen zittingsdagen gepland. Gevraagd naar communicatie die Taghi zou hebben gehad met een medeverdachte over de moord op Ranko Scekic, wilde hij ‘helaas’ niets zeggen. ,,Ik ga nog liever dood, of levenslang de isolatie in dan dat ik ooit iemands naam zou noemen om mezelf vrij te pleiten.” Het Openbaar Ministerie verdenkt Taghi ervan opdracht te hebben gegeven voor die moord.

Naast Taghi speelt Mohammed Razzouki speelt een grote rol in het zaakdossier Kreta dat de komende tijd moet worden besproken. Dat dossier gaat over Ranko Scekic, die in de zomer van 2016 in de Utrechtse wijk Overvecht met grof geweld voor zijn huis werd doodgeschoten. Er werden 27 kogelhulzen aangetroffen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was Scekic bevriend met een rivaal van Taghi en is hij daarom om het leven gebracht. Kroongetuige Nabil B. heeft toegegeven betrokken te zijn geweest bij deze moord. Ook beschuldigt hij zijn voormalige vriend Razzouki van betrokkenheid, maar die ontkent ten stelligste.

Sportschool

Razzouki heeft enige tijd geleden een document aangeleverd bij de rechtbank waaruit zou blijken dat hij op het moment van de moord in een sportschool was. Dat staat dus lijnrecht tegenover de verklaringen van de kroongetuige, die zegt dat hij Scekic (in opdracht van Taghi) samen met Razzouki onder observatie hield. Buiten deze verklaring heeft het OM weinig bewijs tegen Razzouki. Zo zijn er bijvoorbeeld van hem geen belastende (ontsleutelde) chatgesprekken, zoals die er bij andere verdachten wél zijn.

Ook de rol van Mohamed el A. komt aan bod. Onlangs werd bekend dat hij, als eerste reguliere verdachte, heeft verklaard over de rol van Ridouan Taghi. Hij stelde dat hij door Taghi langzaam maar zeker de organisatie in werd getrokken. Volgens zijn verklaring heeft hij geprobeerd Scekic juist te waarschuwen voor mogelijk gevaar. Ook heeft hij eerder al aangegeven dat hij tijdens dit proces openheid van zaken wil geven.

Aanhouding

Eerder vandaag vroeg advocaat Nico Meijering de rechtbank vandaag de behandeling van zijn cliënt Mohamed Razzouki voorlopig op te schorten. Hij heeft de afgelopen weken het dossier namelijk niet op een fatsoenlijke manier kunnen bespreken, omdat er geen gegevensdragers meer de EBI, de zwaar beveiligde gevangenis in Vught, naar binnen mogen.

,,Het wordt de verdediging hierdoor onmogelijk gemaakt. Onaanvaardbaar”, aldus Meijering. ,,De verdediging is gekneveld.” Volgens hem is er op deze manier sprake van ‘een oneerlijk proces’. Maar de rechtbank zag geen reden om de zaak uit te stellen. ,,Er is geen reden aan te nemen dat een adequate verdediging onmogelijk is.” Meijering ziet ‘geen rol ter zitting’ voor zichzelf zolang de beperkingen gelden, liet hij na de beslissing van de rechtbank weten. Hij zal voorlopig geen actieve verdediging voeren voor zijn cliënt en Razzouki zal daarom nu geen vragen van de rechtbank beantwoorden.

Arrestatie

Dat advocaten nu geen laptops en andere digitale middelen mee naar binnen mogen nemen, heeft te maken met de recente arrestatie van de advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Zijn 38-jarige neef en tevens advocaat Youssef T. werd 8 oktober opgepakt in de EBI in Vught, waar hij bij zijn neef op bezoek was. Volgens het Openbaar Ministerie is de advocaat maandenlang de boodschapper geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld.

Misdaadverslaggever Yelle Tieleman doet vanuit De Bunker verslag van het Marengo-proces: