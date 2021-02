LIVE | Rijkswaterstaat: ga vanavond niet de weg op, KNMI waarschuwt voor slecht zicht en snijdende kou

winterweerRijkswaterstaat roept weggebruikers op vanaf zaterdagavond niet de weg op te gaan. Vanaf middernacht geldt code rood voor het hele land, vanwege sneeuw in combinatie met harde wind. Dat kan leiden tot zeer gevaarlijke rijomstandigheden, in de vorm van sneeuwduinen, slecht zicht en gladheid. Volg alle ontwikkelingen rondom het verwachte winterweer in ons liveblog.