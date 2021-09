LIVE | RIVM: 2130 nieuwe besmettingen, QR-code blijft staan na besmetting gevaccineerde

CoronavirusDe QR-code van de coronacheck app voor gevaccineerden blijft ook staan na een besmetting. De QR-code ongeldig maken is 'technisch niet haalbaar’, aldus de een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Verder is het aantal mensen dat met coronaklachten in het ziekenhuis ligt het afgelopen etmaal verder gedaald. Er liggen nu 580 mensen met coronaklachten in het ziekenhuis. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.