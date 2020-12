LIVE | RIVM: 4073 nieuwe besmettingen, ‘invoering mondkapjesplicht verloopt soepel in winkels’

Paul Giesen Hoe ervaren huisarts na inwilligen euthanasie­ver­zoek plots moordver­dach­te werd

28 november Paul Giesen, huisarts in Nijmegen, willigt in 2017 een euthanasieverzoek in. Zoals hij dat in zijn lange carrière al heel vaak heeft gedaan. Maar dan is de euthanasieverklaring zoek. En is de arts plotseling moordverdachte.