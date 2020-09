LIVE | RIVM draait bij: Mondkapje in ouderenzorg noodzaak, virus in België verspreidt ‘indrukwekkend snel’

Zoektocht naar vermiste Piet en Hans voorbij: metalen voorwerp blijkt geen auto maar zware balk

17 september De zoektocht naar de vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens is vanavond afgesloten, zonder het gewenste resultaat. Het metalen voorwerp dat de politie in De Brink in Liessel had gedetecteerd, bleek een zware metalen balk.