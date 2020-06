LIVE | RIVM over protest: Regels zijn duidelijk, viroloog ziet serieuze kans op nieuwe coronagolf

Het is vandaag de eerste werkdag waarop de treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden. Wel gelden voor de reizigers regels, zoals het gebruik van een mondkapje en zijn er een beperkt aantal zitplaatsen. Druk is het overigens niet. Het lijkt erop dat veel mensen vooralsnog thuis werken. Rustig was het gisteren op de Dam in Amsterdam bij een anti-racismeprotest beslist niet. ‘Blijf twee weken thuis’, klinkt het nu waarschuwend. Burgemeester Halsema krijgt de wind van voren, omdat ze niet optrad. We houden je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws.