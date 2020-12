LIVE | RIVM registreert 11.555 positieve coronatesten, wel iets minder mensen op ic

CoronavirusHet RIVM heeft het afgelopen etmaal 11.555 positieve coronatesten geregistreerd. Dat is ruim 1000 meer dan gisteren. In Denemarken zijn 33 besmettingen met de nieuwe variant van het coronavirus vastgesteld. Het betreft de versie die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken en volgens Britse wetenschappers waarschijnlijk een stuk besmettelijker is. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.