LIVE | RIVM wil tijdelijk zendmastdata gebruiken, oproep aan Duitsers: blijf thuis met Pinksteren!

Het RIVM krijgt toestemming om geanonimiseerde gegevens van telecomzendmasten te gebruiken om te bepalen of maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus versoepeld, of juist verscherpt moeten worden. Onderzoeksinstituut TNO gaat onderzoek doen naar het nut en de haalbaarheid van ‘kuchschermen’ in de horeca. De uitkomst van de proef zou mogelijk de anderhalvemeterregel in restaurants, cafés en op terrassen, kunnen laten vervallen. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.