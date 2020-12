LIVE | Ruim 11.000 positieve coronatests, trend blijft verkeerde kant uitwijzen

Verlichte boerderij­en in de Noordoost­pol­der breken records

20 december Coronaproof vanuit de auto naar verlichte boerderijen komen kijken; het is hét succesnummer deze donkere dagen waarin bijna alle andere kerstevenementen worden afgelast. In de Noordoostpolder was het de afgelopen weekenden drukker dan ooit tussen de aangelichte boerderijen.