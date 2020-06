LIVE | Ruim 50.000 studenten met studieachterstand meer door coronacrisis

Burgemeesters in het hele land gaan strenger optreden als klanten in de horeca zich niet aan de coronaregels houden. ,,We treden niet bij elk wissewasje op, maar we gaan wel consequent zijn”, zei burgemeester Hubert Bruls vandaag tijdens het beraad van de 25 Veiligheidsregio’s. Verder: Amsterdamse onderzoekers denken antistoffen te hebben gevonden die kunnen helpen in de bestrijding van het coronavirus.