LIVE | Ruim 5000 nieuwe besmettingen, Ook Duitsland stopt inenten met AstraZeneca-vaccin

CoronavirusTussen zondag- en maandagochtend zijn 5549 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is volgens het RIVM het hoogste aantal voor een maandag sinds 4 januari. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met 2000 het hoogste sinds 9 februari. Intussen stoppen steeds meer landen de toediening van AstraZeneca-doses. Dit vanwege meldingen over een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes bij gevaccineerden.Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.