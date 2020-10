LIVE | Russisch noodziekenhuis ontruimd na explosie, Spaanse coronabetogers slaags met agenten

LIVE TWITTER OM: Marengo-pro­ces kan in februari 2021 starten met inhoudelij­ke behande­ling

28 oktober Het Openbaar Ministerie heeft nog altijd hoop dat het immense liquidatieproces Marengo in februari 2021 daadwerkelijk kan starten met de inhoudelijke behandeling. Dat heeft het OM woensdag tijdens een nieuwe inleidende zitting bekend gemaakt. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is in de rechtbank aanwezig en doet via Twitter verslag.