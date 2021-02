LIVE | Rutte: Alles wijst erop dat een derde golf op ons afkomt

Dode (22) na steekpar­tij in flat Heemskerk, drie arresta­ties

31 januari In een flat in het Noord-Hollandse Heemskerk is afgelopen nacht een dode gevonden. Het gaat om een 22-jarige man uit Heiloo. Agenten vonden het slachtoffer na een melding over een mogelijk neergestoken persoon. Er zijn drie verdachten gearresteerd, meldt de politie.