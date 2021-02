LIVE | Rutte: Goed nieuws dat avondklok voorlopig van kracht blijft, proef met sneltest op basisscholen Waddinxveen

CoronavirusDemissionair premier Mark Rutte heeft vanavond gereageerd op het het vonnis van het gerechtshof in Den Haag, dat de beslissing van de rechter om de avondklok op te heffen opschortte. ,,Het goede nieuws is dat avondklok lopende het hoger beroep van kracht blijft. Ik roep iedereen zich daaraan te houden. Het is van belang, want de Britse variant waart rond en die is veel besmettelijker. De avondklok is noodzakelijk in het pakket van maatregelen.’’ Het farmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden wil zijn coronavaccin op de markt brengen. Het heeft een voorwaardelijke toelating aangevraagd bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.