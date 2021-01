LIVE | Rutte niet hoopvol over versoepeling lockdown, eerste vaccins onderweg naar Veghel

CoronavirusPremier Mark Rutte is ‘niet erg hoopvol over wat kan na 19 januari’. Hij wil nog niet vooruitlopen op eventuele versoepelingen of juist een verlenging van de lockdown, maar ‘op dit moment blijven de cijfers natuurlijk hoog’. In principe wordt op 12 januari besproken of de lockdown, die zeker tot 19 januari loopt, langer zal gelden. Ook vandaag houden we je live op de hoogte. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.