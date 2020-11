LIVE | Rutte ‘niet optimistisch’ dat cijfers snel verbeteren, te druk in Rotterdam vanwege Black Friday

Coronatool brengt goed nieuws: waar daalt het aantal besmettin­gen in jouw regio?

25 november In tijden van corona is er soms ook goed nieuws. Coronalocatie, de applicatie die je in één oogopslag laat zien hoe het coronavirus zich in jouw buurt ontwikkelt, heeft daarom een nieuwe functie. De kaart kan nu laten zien waar het aantal besmettingen structureel daalt.