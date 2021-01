LIVE | Rutte wil een vliegverbod, maar blijkt onhaalbaar: ‘Dat heeft verregaande gevolgen’

CoronavirusDe Britse variant van het coronavirus zal waarschijnlijk de overhand krijgen in Nederland. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tijdens de persconferentie over corona dinsdag. Nu is die virusmutant in Nederland nog maar verantwoordelijk voor een paar procent van het totaal aantal besmettingen, maar dat zal volgens De Jonge waarschijnlijk niet zo blijven. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.