LIVE | Silvio Berlusconi (83) opgenomen in ziekenhuis, Kamer hoort experts over coronawet

CoronavirusSilvio Berlusconi (83) is opgenomen in een ziekenhuis in Milaan. Twee dagen geleden werd bekend dat de voormalig Italiaanse premier besmet was geraakt met het coronavirus. Verder hoort de Tweede Kamer vandaag een aantal experts over de spoedwet die een juridische onderbouwing moet bieden voor de coronamaatregelen van het kabinet. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Lees hier het vorige blog terug.