LIVE | ‘Sneltest zit er in 40 procent gevallen naast’, kritiek op kerkbezoek minister Bijleveld

Danny (18) kwam nooit aan op zijn werk: grote zoekactie in en rond kanaal Raalte

23 december Er wordt momenteel met man en macht gezocht bij de Wolthaarsdijk in Raalte (Overijssel) naar de sinds gisteren vermiste Danny (18) uit Lemelerveld. Hij vertrok gisteren om 04.30 uur naar zijn werk in Raalte, maar is daar nooit aangekomen.