LIVE | Snelwegblokkade A12 na acht uur voorbij, vier actievoerders XR onwel geraakt

- Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdagmiddag sinds 12.00 uur de A12 geblokkeerd . De politie probeerde ze tegen te houden en waarschuwde dat er ingegrepen ging worden. Vanuit verschillende kanten gingen een paar duizend activisten de Utrechtsebaan op, waar ze bij de ingang van de tunnelbak naast het Malieveld op de grond gingen zitten. Ruim acht uur later werd de laatste demonstrant van de weg verwijderd.

- De politie heeft rond 17.10 uur ingegrepen en waterkanonnen ingezet tegen demonstranten die de snelweg niet wilden verlaten. Dat gebeurde op het laatste deel van de A12, dat eindigt in Den Haag. De burgemeester had toestemming gegeven de van Duitsland geleende waterkanonnen in te zetten ‘om de veiligheid van politie en hulpdiensten te waarborgen’ met de ‘benevelstraal’, aldus de gemeente Den Haag.