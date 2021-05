LIVE | Spanjaarden feesten vanwege einde avondklok; coronabenefiet brengt 302 miljoen dollar op

CoronavirusNa sluitingstijd van de terrassen in Brussel zijn veel mensen op straat blijven hangen. Op het Flageyplein had zich een feestende menigte van een paar duizend jongeren verzameld. Ze hadden zelf luidsprekers meegebracht en er werd gedanst en gedronken, waarbij niemand zich nog aan een veilige afstand hield of een mondkapje droeg. Ook in Spanje werd volop op straat gefeest, dit naar aanleiding van het einde van de avondklok daar. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.