LIVE | Spanje ziet af van quarantainemaatregel, minder dan 300 coronapatiënten in het ziekenhuis

Stunt loopt fataal af: jongeman valt uit winkelwa­gen­tje achter auto en overlijdt in Zevenaar

22:43 Bij een ernstig ongeval op de Voltaweg in Zevenaar is zaterdagavond een jongeman overleden. Het slachtoffer stond in een winkelwagentje die met spanbanden achter een auto was bevestigd. Tijdens het rijden is hij door een botsing met de stoep ten val gekomen.