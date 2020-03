LIVE | Steeds meer landen ‘op slot’, KPN en T-Mobile sluiten alle winkels

Er zijn sinds gisteren 278 geregistreerde besmettingen bijgekomen in Nederland. Het dodental stijgt met 4 naar 24. Premier Rutte zei in een tv-toespraak dat nog véél meer Nederlanders besmet zullen raken. Hij riep op tot eenheid, en beloofde dat het kabinet alles doet om bedrijven die in de problemen komen te helpen. De verspreiding van het coronavirus zorgt er ook voor dat Koningsdag, op 27 april in Maastricht, is afgelast. Volg alles in ons liveblog. Hier lees je het vorige blog terug.