LIVE | Storm neemt in kracht toe: al drie doden in Amsterdam, NL alert voor extreme weersituatie



Eunice is vrijdagmiddag uitgegroeid tot een zware storm die steeds meer schade aanricht en al drie mensenlevens heeft geëist in Nederland. De doden vielen in en rond Amsterdam als gevolg van omgewaaide bomen. De politie verstuurde omstreeks 17.10 uur een NL-Alert naar mobiele telefoons vanwege ‘extreme weersomstandigheden in grote delen van Nederland.’ Mensen wordt gevraagd alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties omdat het noodnummer overbelast is door de vele stormmeldingen.Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog. Lees ons vorige liveblog over de storm hier terug.