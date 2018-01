LIVE: Storm zwakt verder af, code oranje opgeheven

De eerste storm van dit jaar is over ons land gegaan en zorgde voor flink wat overlast. Het trein- en wegverkeer ondervindt hinder van omgewaaide bomen, afgerukte takken en weggewaaid afval. Meer dan honderd vluchten van en naar Schiphol zijn afgelast. De storm is inmiddels over het hoogtepunt heen. Vanwege hoogwater zijn wel alle vijf de waterkeringen van Rijkswaterstaat gesloten. Dat is nooit eerder gebeurd. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.