LIVE | Supermarkten blijven avondklok hanteren, proef met sneltest op basisscholen Waddinxveen

VIDEO Rechter ontkent aantijgin­gen Viruswaar­heid, uitspraak wrakingska­mer mogelijk rond 18.30 uur

18:07 De wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag kwam even na half zes weer bijeen om te beslissen op het wrakingsverzoek van Viruswaarheid. De zitting is inmiddels weer geschorst. De verwachting is dat de wrakingskamer tussen 18.30 en 19.00 uur met een uitspraak komt. De oorspronkelijke zitting over de beëindiging van de avondklok verzandde al snel in juridische chaos, waarbij jurist Jeroen Pols van de actiegroep uiteindelijk het vertrouwen in het hof opzegde.