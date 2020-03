LIVE | Taakstraffen opgeschort, ook New York sluit scholen en horeca

Na het nieuws dat Nederland dicht gaat, het kabinet besliste dat gisteren na overleg met alle betrokken partijen, beleven we vandaag de eerste dag onder de noodmaatregel. Naast scholen en kinderopvang is ook de horeca gesloten. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) diende een claim in van minimaal 5,1 miljard euro om horecaondernemers te ondersteunen. Ondertussen opende het Rode Kruis een hulplijn voor mensen in thuisisolatie en quarantaine en komt ook de rechtspraak tot stilstand: alleen de urgente zaken gaan voorlopig door. Volg alles in ons liveblog. Hier lees je het vorige blog terug.