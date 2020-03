LIVE | Tien medewerkers ziekenhuis Breda besmet, enorme stijging dodental Lombardije

Update 77 nieuwe besmettin­gen coronavi­rus, twee patiënten overleden

15:12 Vandaag zijn twee patiënten aan het nieuwe coronavirus overleden. Beiden hadden ernstige medische problemen. Het gaat om een 86-jarige man die opgenomen was in het Bernhoven Ziekenhuis te Uden en een 82-jarige man uit het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard/Geleen. Het RIVM bevestigt dat van alle drie de mensen die zijn omgekomen in Nederland niet vaststaat hoe zij het virus hebben opgelopen.