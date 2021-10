LIVE | ‘Tijd dringt’ voor 55.000 werkgevers die berekening loonsteun nog niet hebben aangevraagd

interview Politie wordt steeds slimmer: met deze ‘C­SI-snuf­jes’ wordt criminelen het leven zuur gemaakt

17 oktober De politie wordt steeds slimmer. De techniek helpt forensisch onderzoekers snel vooruit. Een misdrijf plegen zonder sporen achter te laten, is bijna onmogelijk. En dat is vooral in het nadeel van de criminelen. ,,Een goede boef zijn, wordt steeds lastiger.”