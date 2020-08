LIVE | Transavia vliegt volgende zomer niet vanaf Groningen, Seoul sluit alle scholen vanwege uitbraak

Meisje (7) gewond bij schietinci­dent in woning Vlaardin­gen, man (47) opgepakt

24 augustus Bij een schietincident in een woning aan de Diepenbrockstraat in Vlaardingen is vanavond een 7-jarig meisje gewond geraakt. Een 47-jarige man is aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de woning, laat de politie weten.