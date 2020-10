LIVE | Triest wereldrecord voor VS: circa 100.000 besmettingen in één dag

CoronavirusNederland duikt nipt onder de 10.000 besmettingen vandaag. De druk op de intensive care neemt verder toe. Duitsland registreerde ruim 19.000 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur. In België, dat met 11,5 miljoen inwoners aanzienlijk minder mensen telt, zijn 20.000 mensen positief getest. Betogingen in het zuiden van Europa hebben tot chaos en geweld geleid. Zowel in Spanje als in Italië raakten demonstranten slaags met de politie. Er vielen gewonden, toen de agenten werden bekogeld met flessen en stenen. Er werden tientallen aanhoudingen verricht. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws.