LIVE | Trump: complot vertraagt ontwikkeling vaccin, duizend nieuwe coronabesmettingen Italië

Zes jaar deed Dianne alsof ze studeerde, tot ze niet meer kon: ‘Haar geheim werd haar fataal’

16:56 Zes jaar lang liet Dianne Tonies iedereen tot in detail geloven dat ze al die tijd geneeskunde studeerde. Tot half januari, toen de 26-jarige Heesche een einde aan haar leven maakte, op haar kamer in een studentenhuis in Leiden. Haar zus Rachel vertelt. ,,Haar geheim is haar fataal geworden."