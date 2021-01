LIVE | Trump heft reisbeperkingen Europa en Brazilië op, maar Biden wil ze juist aanscherpen

Baasje én hond spoorloos na heftig bijtinci­dent: ‘Neem je verantwoor­de­lijk­heid’

17 januari HOOG-KEPPEL - Een stuk of tien hechtingen, een drain om het vuil af te voeren, een antibioticakuur en heel veel schrik. ,,En van de pijnstilling is hij inmiddels af”, zegt Amy van Kooten (28) uit Hoog-Keppel over de verwondingen die haar hond Limé opliep toen hij vorige week zondag aan het einde van de middag werd gebeten door een andere hond.