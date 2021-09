LIVE | Utrechts restaurant sluit zonder tussenkomst politie, Biden krijgt boosterprik

Gemeente Nijmegen sluit restaurant Moeke wegens niet checken QR-code, manager verbijs­terd: ‘Boa’s waren niet voor rede vatbaar’

25 september NIJMEGEN - Restaurant Moeke aan de Lentse Plas in Nijmegen is zaterdag per direct gesloten door de gemeente Nijmegen. Het restaurant zou niet hebben gecontroleerd op het verplichte coronatoegangsbewijs. Zondag volgt een rechtszaak over de sluiting.