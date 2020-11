LIVE | Van Dissel: Aantal besmettingen in verpleeghuizen nadert top eerste golf

Kindje (2) gewond nadat vuurwerk ontploft in kinderwa­gen in Breda

1 november In Breda is zaterdagmiddag een jong kindje gewond geraakt toen er vuurwerk in zijn of haar kinderwagen belandde. Dat meldt de politie. Familieleden liepen op dat moment met het kind van net 2 jaar door de Willem van Heesstraat.