LIVE | Vandaag geen maatregelen meer in Denemarken, Oostenrijk stelt vaccinatie nu verplicht

CoronavirusOostenrijk voert vandaag als eerste land in de Europese Unie de verplichting in ingeënt te zijn tegen Covid-19. De omstreden maatregel geldt voor alle ingezetenen ouder dan 17 jaar. Voor mensen die zijn genezen van Coivid-19 geldt de verplichting niet. De regering heeft 1 februari als het begin van de invoering vastgelegd, maar in de praktijk is er pas een afdwingbare verplichting als de wetgeving in beide Kamers van het parlement is afgerond en dat is waarschijnlijk later deze week.Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.