LIVE | Veel onveilige mondkapjes uit markt gehaald, terrasprotest in Amsterdam gestaakt

CoronavirusIn Amsterdam en Klazienaveen (Drenthe) is actie gevoerd tegen het coronabeleid. Ondernemers rond de Amsterdamse Nieuwmarkt en op de Wallen hebben dinsdag hun terrassen opgebouwd. Al maakte handhaving daar even later een einde aan. Er zijn geen boetes uitgedeeld. Verder openden tientallen winkeliers in Klazienaveen vanochtend een uurtje hun winkeldeuren. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.