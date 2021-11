LIVE | Veiligheidsberaad bespreekt nieuwe coronamaatregelen, nergens zoveel positieve tests als in Staphorst

KNVB-official verdacht van aanranding scheids­rech­ter (19): ‘Wil met je spelen en seks hebben’

Een 57-jarige KNVB-official uit Vlaardingen wordt verdacht van aanranding van een 19-jarige scheidsrechter in opleiding. Hij zou het geslachtsdeel van de jongeman - tegen diens zin - hebben vastgepakt. De official ontkent alles. De KNVB heeft hem op non-actief gesteld. De official stond vandaag voor de rechter in Rotterdam.

